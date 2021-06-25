Ярмоленко – у символічній збірній групового етапу Євро-2020
25 червня 2021 , 08:49Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
Українский вінгер Андрій Ярмоленко зумів привернути до себе увагу на Євро. Старання футболіста відзначив і УЄФА.
На стадії групового етапу збірна України показала неоднозначну гру, проваливши другий тайм з Північною Македонією та поєдинок проти Австрії.
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Втім, капітан "жовто-синіх" всі три матчі провів на високому рівні, забив два голи та віддав результативну передачу. Така ефективність дозволила нашому вінгеру увійти у символічну команду групового етапу Євро-2020.
Нагадаємо, Україна таки зуміла пробитися в 1/8 турніру, де 29 червня зіграє проти Швеції.
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