Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко еще не готов участвовать в официальных матчах. Его восстановление после травмы затянулось.

Украинец Андрей Ярмоленко не играл за основную команду Вест Хэма еще с февраля, с тех пор повредил связки колена. Он получил вызов на мартовские матчи сборной, но покинул расположение национальной команды, а не сыграв ни одной минуты.

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Уже в понедельник, 5 апреля, Вест Хэм сыграет против Вулверхэмптона. Наставник "молотов" Дэвид Мойес не сможет рассчитывать на помощь вингера.

Ярмоленко еще не готов. У него была травма связки колена, что, по нашему мнению, не так уж плохо, но он обратился к специалисту по этому поводу, – сказал он.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за Вест Хэм 21 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.