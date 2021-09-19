Ярмоленко проти Роналду: українець заробляє пенальті, перевершує легенду, але стає свідком драми

Манчестер Юнайтед неймовірним чином вирвав перемогу на останніх хвилинах у битві з Вест Хемом. Андрій Ярмоленко відіграв половину другого тайму і взяв участь у ключовому епізоді поєдинку.

Команди обмінялися голами ще до перерви. М'яч після удару Саїда Бенрахма зачепив Рафаеля Варана і дезорієнтував Давіда де Хеа. Проте через кілька хвилин черговий гол за МЮ забив Кріштіану Роналду, який уникнув офсайду і з другої спроби пробив Лукаша Фабіанскі.

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На 68-й хвилині у гру вступив наш Андрій Ярмоленко. Українець нечасто опинявся в епіцентрі подій, а останні хвилини матчу стали бенефісом Роналду, який кілька разів падав у штрафному майданчику суперника, вимагаючи пенальті. На 89-й хвилині на полі знайшовся інший герой. Джессі Лінгард класним ударом відзначився у воротах екскоманди і приніс перемогу гостям.

На третій компенсованій хвилині Ярмоленко зробив те, чого так хотів Роналду. Андрій прострілював у штрафний майданчик суперника і влучив у руку Люка Шоу. Пенальті! Мартін Аткінсон після використання VAR вказав на "позначку". Спеціально під одинадцятиметровий Девід Мойєс випустив Марка Ноубла, втім його постріл парирував де Хеа!

У підсумку Вест Хем залишається з 7 очками, у Манчестер Юнайтед – 13 пунктів.

Чемпіонат Англії, 5 тур

Вест Хем – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Бенрахма, 30 – Роналду, 35, Лінгард, 89.