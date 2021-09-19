Команды обменялись голами еще до перерыва. Мяч после удара Саида Бенрахма задел Рафаэля Варана и дезориентировал Давида де Хеа. Однако через несколько минут очередной гол за МЮ забил Криштиану Роналду, избежав офсайда и со второй попытки пробил Лукаша Фабиански.

Читайте также Аталанта вымучила победу – неубедительный час в исполнении Малиновского

На 68-й минуте в игру вступил наш Андрей Ярмоленко. Украинец нечасто оказывался в эпицентре событий, а последние минуты матча стали бенефисом Роналду, который несколько раз падал в штрафной соперника, требуя пенальти. На 89-й минуте на поле нашелся другой герой. Джесси Лингард классным ударом отметился в воротах экс-команды и принес победу гостям.

На третьей компенсированной минуте Ярмоленко сделал то, чего так хотел Роналду. Андрей простреливал в штрафную соперника и попал в руку Люка Шоу. Пенальти! Мартин Аткинсон после использования VAR указал на "отметку". Специально под одиннадцатиметровый Дэвид Мойес выпустил Марка Ноубла, но его выстрел парировал де Хеа!

В итоге Вест Хэм остается с 7 очками, у Манчестер Юнайтед – 13 пунктов.

Чемпионат Англии, 5 тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Бенрахма, 30 – Роналду, 35, Лингард, 89.