Руслан, який не отримав виклик від Олександра Петракова на жовтневі матчі збірної, вийшов у старті бергамасків на поєдинок з новачком Серії А Салернітаною. Портал WhoScored оцінив Маліновського однією з найнижчих оцінок у команді – 6,40.
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Українець відіграв 58 хвилин (перед самою заміною отримав попередження), а гостям перемогу приніс Дуван Сапата, який скористався передачею Йосіпа Ілічіча після класного проходу.
У чотирьох стартових матччах Аталанта набирає 7 очок, а Салернітана поки лише поступається.
Чемпіонат Італії, 4 тур
Салернітана – Аталанта 0:1
Гол: Сапата, 75.