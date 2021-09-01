Ярмоленко привіз з Лондона нові жарти, – Шапаренко розповів про атмосферу в збірній

1 вересня 2021 , 11:26
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Джерело:

УАФ

Вже сьогодні Україна спробує вивезти 3 очки з Нур-Султану. "Жовто-сині" відповідально підходять до важливого матчу.

Як розповів хавбек Динамо, команда знайомиться з вимогами нового головного тренера та його баченням гри. Команда формує напрацювання як на полі, так і на заняттях з тактики.

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Настрій чудовий. Ярмола привіз нові жарти з Лондона, ділиться з нами,
– розповів Шапаренко про атмосферу в команді. 

Також він відзначив, що важке штучне поле на "Астана Арена" не може бути виправданням, команда готується показати хорошу гру та здобути максимальний результат. 

Матч кваліфікаії на ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться сьогодні, 1 вересня. Арбітр дасть стартовий свисток о 17:00. 

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Автор: Ярослав Сиваківський