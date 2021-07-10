Ярмоленко погодився перейти у Фенербахче – українець прийняв складне фінансове рішення

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко буде тішити своєю грою турецьких фанатів. Фенербахче переконав зірку змінити клубну прописку та зменшити фінансові апетити.

Боси турецького Фенербахче зуміли переконати українського вінгера Андрія Ярмоленка приєднатись до їхнього клубу.

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В Андрія ще рік діє угода з Вест Хемом, але лондонці дали зрозуміти футболісту, що не проти попрощатися. Також повідомляється, що в новому клубі Ярмоленко зароблятиме 3 мільйони євро на рік, в той час як Вест Хем платив йому 6 мільйонів.

Минулий сезон для Андрія був не надто вдалим, через травму він взяв участь в 24 матчах, в яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

На Євро-2020 Ярмоленко забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Саме натхненна гра на континентальній першості привернула до нього увагу турецьких грандів.