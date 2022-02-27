Ярмоленко перерахував вражаючу суму на підтримку української армії: красивий жест лідера збірної
27 лютого 2022 , 23:26Читать новость на русском
Джерело:Дзеркало Тижня
Гравець "синьо-жовтих" та англійського Вест Хема продовжує бути прикладом не лише на полі, а й поза ним. Андрій Ярмоленко допомагає Батьківщині у непростий час.
За повідомленням джерела Андрій пожертвував на потреби української армії 3 мільйони гривень. На підтвердження цього ЗМІ додає скрин платіжки про оплату.
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Сьогодні Вест Хем переміг Вулверхемптон (1:0), однак Ярмоленко у заявку на матч не потрапив. Вболівальники "молотків" та футболісти провели яскраву акцію на підтримку України.
Банер на підтримку Ярмоленка та України / фото Вест Хем
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