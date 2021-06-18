Ярмоленко обігнав Шевченка за результативністю і наблизився до його гольового рекорду

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став найрезультативнішим футболістом в історії збірної. Гравець поступово долає рекорди свого тренера – Андрія Шевченка.

У матчі Євро-2020 проти Північної Македонії Ярмоленко відзначився голом та асистом.

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Таким чином, вінгер набрав 63 очки за системою гол+пас (42 голи і 21 асист) у футболці збірної. Це дозволило йому стати найрезультативнішим гравцем і історії національної команди, обійшовши Андрій Шевченка (48 + 13).

Головний тренер збірної ще досі є найкращим бомбардиром, але Ярмоленку для встановлення абсолютного рекорду треба забити лише 7 голів.