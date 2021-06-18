В матче Евро-2020 против Северной Македонии Ярмоленко отметился голом и ассистом.

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Таким образом, вингер набрал 63 очка по системе гол+пас (42 гола и 21 ассист) в футболке сборной. Это позволило ему стать самым результативным игроком и истории национальной команды, обойдя Андрей Шевченко (48+13).

Главный тренер сборной до сих пор является лучшим бомбардиром, но Ярмоленко для установления абсолютного рекорда надо забить лишь 7 голов.