Чудова гра Романа Яремчука на Євро-2020 привернула увагу відомих клубів. І якщо перед турніром ціна українця викликала сумніви, то вже зараз Гент цілком може розраховувати на прибуток у розмірі 25-30 мільйонів євро.

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Повідомляється, що у послугах Романа зацікавлений Вест Хем Ярмоленка. Лондонці шукають заміну Себастьяну Аллє, який покинув клуб взимку. "Молоти" готові задовольнити вимоги Гента.

Також на українця почав полювати Вольфсбург, який вже ніби-то скерував в офіс Гента перша пропозицію про купівлю Яремчука.

Нагадаємо, Яремчук виступає у складі Гента від літа 2017-го року. За цей час він відіграв за команду 152 матчі, у яких забив 61 гол та віддав 18 результативних передач.

На Євро-2020 Яремчук зумів забити в обох матчах – Нідерландам та Північній Македонії.