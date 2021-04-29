Ярмоленко міг стати гравцем ПСЖ: які якості футболіста подобались парижанам

Луїс Феррер, який раніше був скаутом ПСЖ, розповів про інтерес паризького клубу до вінгера збірної України Андрія Ярмоленка.

За словами Феррера, Андрій своїм стилем пасував ПСЖ, тому скаут та клуб пильно стежили за розвитком українця. Ярмоленко потрапив на радари гранда, хоча системно за УПЛ скаути не спостерігали.

Цікаво Сіті переміг ПСЖ: кульмінаційний вихід Зінченка, спонтанна гольова і чудові шанси на фінал ЛЧ

"Коли Лоран Блан був головним тренером ПСЖ – давав мені завдання перегляду суперника. До речі, спостерігаючи за Шахтарем, я побачив знайомі прізвища. Свого часу ПСЖ дуже активно стежив за Дентінью. Але ми вибрали інших кандидатів.

Ми уважно стежили за Ярмоленком. Бо по профілю він підходив ПСЖ. Він талановитий і сильний футболіст. Моїм завданням було донести інформацію до спортивного директора. Завжди треба мати опції, хто завтра може бути нам потрібен. Ми стежили за ним, він володів тими якостями, які нам були потрібні", – розповів Феррер.