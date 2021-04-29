Луис Феррер, который ранее был скаутом ПСЖ, рассказал об интересе парижского клуба к вингеру сборной Украины Андрею Ярмоленко.

По словам Феррера, Андрей своим стилем подходил ПСЖ, потому скаут и клуб пристально следили за развитием украинца. Ярмоленко попал на радары гранда, хотя системно по УПЛ скауты не наблюдали.

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"Когда Лоран Блан был главным тренером ПСЖ – давал мне задание просмотра соперника. Кстати, наблюдая за Шахтером, я увидел знакомые фамилии. В свое время ПСЖ очень активно следил за Дентиньо. Но мы выбрали других кандидатов.

Мы внимательно следили за Ярмоленко. Потому что по профилю он подходил ПСЖ. Он талантливый и сильный футболист. Моей задачей было донести информацию до спортивного директора. Всегда надо иметь опции, кто завтра может быть нам нужен. Мы следили за ним, он обладал теми качествами, которые нам были нужны", – рассказал Феррер.