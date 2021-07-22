Яремчука чекає серйозна розмова з тренером: яка причина

Головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук очікує на повернення Романа Яремчука з відпустки після Євро-2020. Фахівець хоче отримати визначеність на майбутнє.

На даний момент Ванхазебрук не знає, чи може розраховувати на Романа у новому сезоні. Трансферні чутки не дають фахівцеві можливості визначити роль українця у команді.

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Як тільки Роман повернеться з відпустки – я поговорю з ним. Спершу, як в нього справи, і дізнаюся, про що він думає. Тоді й подивимося, чи буде він за нас ще грати. Після цієї бесіди щось проясниться, – сказав він.

Раніше лунала інформація, що Гент та Бенфіка вже узгодили трансфер Романа Яремчука, а сам футболіст погодився на переїзд у Португалію. В Бенфіці Роман стане заміною Харіса Сеферовіча, на якого націлився Вулверхемптон.

В сезоні 2020/21 Яремчук провів 43 матчі у футболці Гента, забив 23 голи та віддав 8 асистів.