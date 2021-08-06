Вже завтра Бенфіка стартує у чемпіонаті Португалії матчем проти Морейренсе. Українські фанати зможуть спостерігати за дебютом Романа Яремчука у новій команді.

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезус поспілкувався з журналістами перед стартом португальського чемпіонату. У першому турі "орли" зіграють проти Морейренсе.

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Фахівець анонсував появу на полі новачка команди Романа Яремчука. Цьому посприяли травми його конкурентів.

Називаємо його Роман, тому що так простіше. Ми намагаємося підготувати його до матчу проти Морейренсе, він може бути корисним у цій зустрічі. У нас є два травмованих форварди, які ризикують пропустити матч. Родріго Пінья під питанням, але Сеферовіч, швидше за все, не зіграє. Тому Яремчук буде в складі, – зазначив Жезуш.

Матч Морейренсе – Бенфіка відбудеться завтра, 7 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00.

Яремчук перейшов у Бенфіку з бельгійського Гента. "Орли" заплатили за нього 17 мільйонів євро, його контракт розрахований на 5 років.