Офіційно сторони припинили роботу за обопільною згодою сторін. Щоб не платити компенсації за дострокове розірвання контракту, Бенфіка буде платити Жезушу зарплату доти, поки він не знайде собі нове місце роботи.

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Раніше лунали чутки, що фахівець стане на тренерський місток бразильського Фламенго. Хто замінить його у Бенфіці – наразі не відомо, але одним з головних кандидатів є колишній тренер Ювентуса Андреа Пірло.

Зазначимо, Бенфіка пробилася у раунд плей-офф Ліги чемпіонів та займає 3 місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.