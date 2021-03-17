Бывший наставник Гента Тронн Солльед оценил уровень Романа Яремчука. По его прогнозам, украинец готов проявить себя в топ-чемпионате.

По словам Солльеда, Яремчук не только очень хороший футболист, но и до конца не раскрыл своего потенциала.

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Яремчук очень качественный. Он лучше, чем многие считают. На мой взгляд, Роман сразу мог бы заиграть, например, в Ливерпуле. Поверьте мне. И здесь дело не только в его действиях за Гент. Я видел, как он играет в составе сборной Украины, – сказал он.

Ранее звучала информация, что на Романа Яремчука нацелился лондонский Арсенал. Кроме того, прошлой зимой раздавались слухи об интересе Ромы и Спортинга. Также СМИ сообщали, что Яремчук наконец-то договорился с руководством Гента о трансфере, который должен состояться после Евро-2020.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за Гент 33 матча, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.