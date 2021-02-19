Яремчук забив у другому матчі за тиждень – цього разу Гент не переміг: відео

Роман відзначився голом у ворота команди Мар'яна Шведа.

Джерело: 24 канал

Потенційно четверо українців могли взяти участь у протистоянні Мехелена та Гента. Проте у заявку на матч потрапив лише форвард Роман Яремчук, натомість Мар'ян Швед, Роман Безус та Ігор Пластун опинилися поза грою.

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Вже на 10-й хвилині поєдинку український нападник продовжив фантастичний тиждень, який розпочався для нього з хет-трику та гольової передачі у двобої з Мускроном (4:0). Яремчук скористався передачею Таріка Тіссудалі і відкрив рахунок.

Втім через шість хвилин господарі відновили рівновагу зусиллями Ніколи Сторма. До завершення зустрічі команди голів не забивали. У підсумку, Гент набрав 37 очок і йде на 12-й сходинці, а у Мехелена – 40 пунктів і він ділить шосте місце.

Черговий влучний удар став 14-м для Яремчука у цьому сезоні Ліги Жупіле. Таким чином, українець підійнявся на третю сходинку в переліку найкращих бомбардирів, яку ділить з двома суперниками.

Гол Яремчука

Чемпіонат Бельгії, 27 тур

Мехелен – Гент 1:1

Голи: Сторм, 16 – Яремчук, 10.