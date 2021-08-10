Роман Яремчук вийшов на заміну в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів проти Спартака на 64-й хвилині. Цей матч виявився дебютним для нападника української національної команди.

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У першому матчі Бенфіка обіграла росіян на виїзді (2:0) і на момент виходу Яремчука перемагала у другій зустрічі в Лісабоні 1:0. У компенсований час Роман організував курйозний гол і допоміг збільшити перевагу "орлів" до 2:0. Завдяки рикошету від захисника Спартака Самюеля Жиго м'яч опинився у сітці воріт – в офіційному протоколі вказано саме автогол оборонця москвичів.

У наступному раунді новий клуб Яремчука зіграє з ПСВ.

Відео гольового епізоду за участю Яремчука

Ліга чемпіонів, Третій відбірковий раунд

Бенфіка – Спартак 2:0

Голи: Жоау Маріу, 58, Жиго (автогол), 90+2.