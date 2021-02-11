Яремчук вивів Гент в наступний раунд Кубка Бельгії

Джерело:24 канал
Форвард Роман Яремчук голом допоміг Генту вийти в 1/4 фіналу Кубка Бельгії.
У матчі 1/8 фіналу Кубка Бельгії Гент приймав Шарлеруа. Роман Яремчук та Роман Безус вийшли на поле з перших хвилин.
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Гості зуміли відзначитися вже на старті поєдинку, але Гент виправив ситуації в другому таймі. Роман Яремчук зрівняв рахунок, а Одіджа-Офо та автогол вивели господарів у наступний раунд турніру.
Кубок Бельгії, 1/8 фіналу
Гент – Шарлеруа – 3:1
Голи: Яремчук, 74, Одіджа-Офо, 82, Берахіно, 85 (аг) – Ніколсон, 2Хавбек Шахтаря та збірної України Степаненко планує закінчити тренерські курси