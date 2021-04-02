Гол у ворота Казахстану допоміг Роману Яремчуку поповнити свою гольову скарбничку у футболці збірної. Форвард поступово покращує свою позицію у списку найкращих бомбардирів національної команди.

Нападник Роман Яремчук відзначився у воротах Казахстану. Цей гол став для нього 7-м у "жовто-синій" футболці.

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Стільки ж результативних ударів мають в своєму активі Максим Калініченко та Марко Девіч, проте їм знадобилось 47 та 35 матчів відповідно. Яремчук досягнув цього показника за 22 зустрічі.

Наступний забитий гол дозволить йому наблизитись впритул до топ-10 – одразу п'ять гравців зупинились на позначці у 8 голів.

Рекордсменом і досі залишається Андрій Шевченко. Нинішній наставник збірної забив 48 голів у 111 матчах. Друге місце займає Андрій Ярмоленко (38), а на 3 місці перебуває Євген Коноплянка (21).