Гол в ворота Казахстана помог Роману Яремчуку пополнить свою голевую копилку в футболке сборной. Форвард постепенно улучшает свою позицию в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Нападающий Роман Яремчук отличился в воротах Казахстана. Этот гол стал для него 7-м в "желто-синей" футболке.

Кстати Каждый футболист должен задуматься и немного опуститься на землю, – Яремчук об игре с Казахстаном

Столько же результативных ударов имеют в своем активе Максим Калиниченко и Марко Девич, однако им понадобилось 47 и 35 матчей соответственно. Яремчук достиг этого показателя за 22 встречи.

Следующий забитый гол позволит ему приблизиться вплотную к топ-10 –сразу пять игроков остановились на отметке в 8 голов.

Рекордсменом до сих пор остается Андрей Шевченко. Нынешний наставник сборной забил 48 голов в 111 матчах. Второе место занимает Андрей Ярмоленко (38), а на 3 месте находится Евгений Коноплянка (21).