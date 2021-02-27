Схоже на те, що керівництво Гента переконало Романа Яремчука підписати новий контракт з клубом.

Боси Гента переконали Романа Яремчука підписати новий контракт. За чутками, український форвард підписав нову угоду наприкінці трансферного вікна.

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Повідомляється, що сторони не захотіли афішувати подію. Згідно нового договору, Яремчук належатиме Генту до літа 2025 року. Керівництво клубу сподівається, що цей крок дозволить більше заробити на трансфері форварда. Як повідомлялося раніше, Роман отримав обіцянку про продаж вже наступного літа.

У поточному сезоні Яремчук зіграв у чемпіонаті Бельгії 22 матчі, забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.