Бенфіка продовжує підсилювати атакувальну ланку. "Орли" планують мотивувати кожного футболіста посиленою конкуренцією.

Лісабонський клуб попрощався з нападником Джан-Лукою Вальдшмідтом, який конкурував з Яремчуком. Футболіст продовжить кар'єру в німецькому Вольфсбурзі.

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Але полегшення Роману це не принесло – Бенфіка орендувала нападника Марселя Неманью Радоніча з правом викупу за 8 мільйонів євро. Також повідомляється, що серб може зіграти на позиції лівого та правого вінгера.

У минулому сезоні Радоніч зіграв за Марсель 27 матчів, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Яремчук доволі вдало розпочав виступи за Бенфіку та вже встиг відзначитися голом та асистами. Але "орли" хочуть скласти максимальну конкуренцію на кожній позиції, тому Роману доведеться поборотися за тверде місце у стартовому складі.