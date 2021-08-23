Лиссабонский клуб попрощался с нападающим Джан-Лукой Вальдшмидтом, который конкурировал с Яремчуком. Футболист продолжит карьеру в немецком Вольфсбурге.

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Но облегчения Роману это не принесло – Бенфика арендовала нападающего Марселя Неманью Радонича с правом выкупа за 8 миллионов евро. Также сообщается, что серб может сыграть на позиции левого и правого вингера.

В прошлом сезоне Радонич сыграл за Марсель 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Яремчук достаточно успешно начал выступления за Бенфику и уже успел отметиться голом и ассистами. Но "орлы" хотят составить максимальную конкуренцию на каждой позиции, поэтому Роману придется побороться за твердое место в стартовом составе.