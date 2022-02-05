Форвард збірної України Роман Яремчук не зміг допомогти Бенфіці у матчі проти Жіл Вісенте. Нападник має проблеми з оком та перебуває у лазареті.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук був відсутній у заявці Бенфіки в матчі проти Жіл Вісенте. Команда українця у домашніх стінах зазнала поразки з рахунком 1:2.

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Як розвідали журналісти, Роман отримав пошкодження очного яблука. Футболіст тренувався з гумкою для фітнесу, яка порвалася та пошкодила йому праве око.

Скільки часу Роман потребує на лікування та реабілітацію – наразі невідомо. Зазначимо, у поточному сезоні дрібні пошкодження переслідують Яремчука та заважають йому набрати оптимальну форму.

У сезоні 2021/22 українець у 13 матчах чемпіонату забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі. Зараз він часто програє конкурентам боротьбу за місце у стартовому складі.