Нападающий Бенфики Роман Яремчук отсутствовал в заявке Бенфики в матче против Жил Висенте. Команда украинца в домашних стенах потерпела поражение со счетом 1:2.

Кстати Зинченко выпустил коллекцию NFT – украинская звезда следует инновациям

Как узнали журналисты, Роман получил повреждение глазного яблока. Футболист тренировался с резинкой для фитнеса, которая порвалась и повредила ему правый глаз.

Сколько времени Роману нужно для лечения и реабилитации – неизвестно. Отметим, в текущем сезоне мелкие повреждения преследуют Яремчука и мешают ему набрать оптимальную форму.

В сезоне 2021/22 украинец в 13 матчах чемпионата забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи. Сейчас он часто проигрывает конкурентам борьбу за место в стартовом составе.