Яремчук може пропустити спаринг з Північною Ірландією

Нападник "синьо-жовтих" ймовірно не зіграє у наступному поєдинку. Усе через травму, отриману в матчі Ліги Жупіле.

Як повідомляє джерело, форвард займається за індивідуальною програмою без роботи із м'ячем. Усі інші виконавці – у строю.

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Тренерський та медичний штаби розраховують, що незабаром Роман зможе приступити до роботи, однак, скоріш за все, пропустить поєдинок з Північною Ірландією.

Нагадаємо, що команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 проведе ще дві зустрічі. 3 червня українці зіграють з Північною Ірландією, а 7 червня на нашу національну команду очікує двобій із Кіпром.