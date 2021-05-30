Как сообщает источник, форвард занимается по индивидуальной программе без работы с мячом. Все остальные исполнители – в строю.

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Тренерский и медицинский штабы рассчитывают, что вскоре Роман сможет приступить к работе, однако, скорее всего, пропустит поединок с Северной Ирландией.

Напомним, что команда Андрея Шевченко перед Евро-2020 проведет еще две встречи. 3 июня украинцы сыграют с Северной Ирландией, а 7 июня на нашу национальную команду ожидает поединок с Кипром.