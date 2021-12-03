Боси клубу готові дати Шевченку необхідні кошти на підсилення команди. "Грифони" потребують підсилення у кожну лінію.

Цікаво Мені подобається його робота, – наставник Мілана втішив Шевченка після болючої поразки

Однією із пріоритетних цілей Дженоа наразі є хавбек Мілана Саму Кастільєхо. Підписати футболіста хоче особисто Андрій Шевченко.

Зараз вінгер має дуже мало ігрового часу, він зіграв у поточному сезоні лише 89 хвилин. Сам футболіст не проти змінити клубну прописку та попрацювати під керівництвом українця.

Також повідомляється, що дружні стосунки Шевченка з менеджментом Мілана мають стати вирішальним фактором при переговорах. Зокрема, тренер близько дружить зі спортивним директором "россонері" Паоло Мальдіні.

26-річний Кастільєхо грає за Мілан з 2018 року, його угода з клубом завершиться влітку 2023 року.