В останніх 7 матчах Бенфіка здобула лише 2 перемоги та пропустила аж 15 м'ячів. Боси клубу думають про заміну Жорже Жезуша, контракт якого завершується вже цього літа.

Цікаво Шевченко в Дженоа: кого український фахівець візьме у свій штаб та скільки буде заробляти

Якщо у найближчих поєдинках фахівець не зможе вирівняти ситуацію, то цілком можливо, що його роботу у клубі буде завершено.

Ситуацію для фахівця ускладнює ще й бунт гравців. Багато з них втомилися від вимог Жезуша та хотіли б попрацювати з іншим спеціалістом. Лідер Бенфіки Ніколас Отаменді начебто заявив, що покине команду, якщо на тренерському містку не відбудуться зміни.

Боси клубу будуть приймати рішення після матчу "орлів" з Динамо у Лізі чемпіонів, який відбудеться 8 грудня. До того часу Бенфіка зіграє ще 5 матчів.