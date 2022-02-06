Петар Муса, який на правах оренди виступає у Боавішті, потрапив на радар лісабонського клубу. Про інтерес клубу Яремчука до нападника розповів президент Славії, якій належать права на футболіста, Ярослав Тврдик.

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Функціонер похвалив нападника за його вдалу адаптацію у португальському чемпіонаті та припустив, що Боавішті, в якій наразі виступає футболіст, забракне фінансів, аби оформити успішний договір з Мусою на постійній основі. Клуб потрапив під санкції від ФІФА, тож його аргументи цілком слушні.

У договорі оренди прописано, що Боавішта має обов'язково викупити форварда після 10 забитих голів. Зараз в його активі вже 7 м'ячів, тому Муса, скоріш за все, шукатиме інші варіанти працевлаштування.

З нами вже зв'язалися деякі португальські клуби, зокрема Бенфіка. Так що попереду можливий чудовий трансфер,

– запевнив Тврдик.

Муса забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі у 24 матчах. Яремчук у 13 поєдинках забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Автор Роман Колодрубський