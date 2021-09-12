Яремчук лякає Динамо фантастичною результативністю: для гола йому треба кілька хвилин
12 вересня 2021 , 16:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук записав на свій рахунок черговий гол. "Жертвою" українця стала Санта-Клара.
Вже незабаром Бенфіка Романа Яремчука зіграє з Динамо, вихованцем якого він є, у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів. "Орли" перед грою з киянами провели феєричну репетицію, знищивши Санта-Клару з рахунком 5:0.
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До розгрому долучився і Роман Яречук. Форвард вийшов на поле на 64-й хвилині і вже за декілька хвилин святкував взяття воріт. Саме його гол поставив крапку у зустрічі.
У чемпіонаті Бенфіка набрала ідеальний хід: 5 перемог у 5 матчах. Матч Динамо – Бенфіка відбудеться 14 вересня, початок гри – о 22:00.
Відео гола Яремчука
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