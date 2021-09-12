Уже вскоре Бенфика Романа Яремчука сыграет с Динамо, воспитанником которого он является, в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов. "Орлы" перед игрой с киевлянами провели фееричную репетицию, уничтожив Санта-Клару со счетом 5:0.

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К разгрому присоединился и Роман Яречук. Форвард вышел на поле на 64-й минуте и уже через несколько минут праздновал взятие ворот. Именно его гол поставил точку во встрече.

В чемпионате Бенфика набрала идеальный ход: 5 побед в 5 матчах. Матч Динамо – Бенфика состоится 14 сентября, начало игры – в 22:00.

Видео гола Яремчука