Вже незабаром Бенфіка Романа Яремчука зіграє з Динамо, вихованцем якого він є, у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів. "Орли" перед грою з киянами провели феєричну репетицію, знищивши Санта-Клару з рахунком 5:0.

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До розгрому долучився і Роман Яречук. Форвард вийшов на поле на 64-й хвилині і вже за декілька хвилин святкував взяття воріт. Саме його гол поставив крапку у зустрічі.

У чемпіонаті Бенфіка набрала ідеальний хід: 5 перемог у 5 матчах. Матч Динамо – Бенфіка відбудеться 14 вересня, початок гри – о 22:00.

Відео гола Яремчука