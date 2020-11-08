Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук отметился голом в матче 12-го тура чемпионата Бельгии против "Андерлехта" – 1:1.

Лишь один из тройки украинских легионеров "Гента" вышел на поле в стартовом составе "буйволов" в домашнем поединке 12-го тура чемпионата Бельгии против "Андерлехта". Об этом пишет 24 канал.

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Матч начал Роман Яремчук, Роман Безус остался в запасе и появился на 46-й минуте, а Игорь Пластун не попал в заявку, так же как и полузащитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко.

Яремчук заработал желтую карточку на 61-й минуте, а на 89-й сумел забить мяч ударом головой и сравнять счет в матче – 1:1.

После этой ничьей "Гент" набрал 13 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице бельгийского первенства.

Яремчук уже третий поединок подряд не уходит без результативного действия, всего за сезон у него 15 матчей, 8 голов и 3 ассиста.

Видео гола Яремчука