Україна змогла зіграти внічию проти чемпіонів світу – збірною Франції. Але ложку смутку додає втрачена перемога у матчі з Казахстаном та складна ситуація у групі.

Після матчу з Казахстаном багато критики посипалося на Олександра Караваєва. З його зони казахи забили два практично однакові голи, які забрали в "жовто-синіх" перемогу.

Цікаво Україна – найсильніший суперник, – зірка збірної Франції вражений грою "жовто-синіх"

На думку колишнього нападника Динамо Віктора Леоненка, винуватець трагедії з Казахстаном – не Караваєв, адже він грає не на своїй позиції, тому його помилки – цілком природні. Натомість його партнери змарнували багато нагод забити гол та вирішити долю матчу задовго до фінального свистка.

Навіть якщо ми два голи пропустили, то повинні були забивати п'ять. Треба говорити про майстерність. Коли Соболь вийшов один на один, у нього було чотири варіанти. Він вибрав найгірший, найпростіший, найдурніший. Якщо ти серйозний футболіст, ти, виходячи віч-на-віч, знаєш, що робити,

– сказав Леоненко.

Нагадаємо, Україна зіграла внічию проти Казахстану та Франції. В нашому активі 5 очок. Стільки ж має Фінляндія, в якої ще дві гри у запасі.