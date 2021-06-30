Як діти вітали Шевченка з перемогою над Швецією: відео дня

Збірна України учора святкувала перемогу над Швецією та вихід в 1/4 фіналу Євро-2020. Приєдналися до свята і діти наставника команди Андрія Шевченка.

Збірна України завдяки голу Артема Довбика у компенсований час обіграла Швецію та пробилася в 1/4 фіналу Євро-2020.

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Привітати команду з перемогою з трибун спустилися і діти Андрія Шевченка. Наставник "жовто-синіх" попросив стюардів пропустити хлопців, після чого вони приєдналися до команди.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Євро-2020 наших хлопців чекатиме Англія. Матч відбудеться у суботу, 3 липня.