Як діти вітали Шевченка з перемогою над Швецією: відео дня

30 червня 2021 , 14:43
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Джерело:

Консульство України в Единбурзі

Збірна України учора святкувала перемогу над Швецією та вихід в 1/4 фіналу Євро-2020. Приєдналися до свята і діти наставника команди Андрія Шевченка.

Збірна України завдяки голу Артема Довбика у компенсований час обіграла Швецію та пробилася в 1/4 фіналу Євро-2020.

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Привітати команду з перемогою з трибун спустилися і діти Андрія Шевченка. Наставник "жовто-синіх" попросив стюардів пропустити хлопців, після чого вони приєдналися до команди. 

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Євро-2020 наших хлопців чекатиме Англія. Матч відбудеться у суботу, 3 липня. 

 

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Автор: Ярослав Сиваківський