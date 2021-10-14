Як боженька дасть, немає логіки, – Циганик "вбив" стиль Петракова у збірній
Джерело:Football Hub
Національна збірна України знову втратила перемогу та ризикує програти у боротьбі за путівки на Мундіаль у Катарі. Багато фахівців звинувачують у провалі наставника команди Олександра Петракова.
На думку Ігоря Циганика, збірна України не змогла втримати позитивний результат з Боснією через брак досвіду в Олександра Петракова. Фахівець не зумів знайти правильну тактику, яка б забезпечила перемогу.
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У Петракова просто немає досвіду. У нього все на інтуїції – як боженька дасть. Немає логіки. Мені не зрозумілі кроки. Він зробив заміни пізніше. Коли ми вже "сіли" глибоко,
– сказав Циганик.
Нагадаємо, у другому таймі українська збірна втомилася та збавила оберти, що дозволило боснійцям зрівняти рахунок. Олександр Петраков у коментарі скаржився, що не мав кого випустити у центр поля, хоча сам не викликав у збірну Руслана Маліновського, а згодом не вніс до заявки Олександра Піхальонка.Піаніст грає, як може, – агент знищив Петракова за бліду гру збірної України і втрачену перемогу