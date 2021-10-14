По мнению Игоря Цыганыка, сборная Украины не смогла удержать положительный результат с Боснией из-за недостатка опыта у Александра Петракова. Специалист не сумел найти правильную тактику, которая обеспечила бы победу.

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У Петракова просто нет опыта. У него все на интуиции – как боженька даст. Нет логики. Мне не понятны шаги. Он сделал замены позже. Когда мы уже "сели" глубоко,

– сказал Цыганык.

Напомним, во втором тайме украинская сборная устала и сбавила обороты, что позволило боснийцам сравнять счет. Александр Петраков в комментарии жаловался, что не было кого выпустить в центр поля, хотя сам не вызвал в сборную Руслана Малиновского, а потом не внес в заявку Александра Пихаленка.