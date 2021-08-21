Я вперше відчув смак перемог, – Яремчук розсипався у компліментах Шевченку
Джерело:інстаграм Романа Яремчука
Нападник Бенфіки Роман Яремчук підтримав колег та подякував за роботу Андрію Шевченку. Нападник відзначив роль фахівця у своєму становленні.
Саме під час роботи Шевченка Роману Яремчуку вдалося не лише отримати виклик у національну команду, а й стати основним нападником "жовто-синіх".
До речі Дуже шкодую, – Хацкевич зізнався, чому Яремчук не заграв у київському Динамо
Форвард пишається тим, що грав під керівництвом свого кумира.
Спасибі за все, тренер! Дякую за довіру. Саме з вами я вперше відчув смак великих перемог і гімн країни при переповнених трибунах,
– написав Яремчук.
Нагадаємо, Андрій Шевченко оголосив про завершення роботи у збірній України 1 серпня. На його місце мав прийти Сергій Ребров, але фахівець не зміг розірвати контракт з Аль-Айном. Тимчасово на матчі кваліфікації чемпіонату світу команду буде очолювати Олександр Петраков.Ребров стартував в Еміратах яскравою перемогою: зірвані переговори зі збірною не далися взнаки