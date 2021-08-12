Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував хід перемовин з керівництвом клубу. УАФ чекає фахівця на тренерському містку збірної.

УАФ досі не призначає головного тренера збірної України, адже хоче, щоб команду очолив Сергій Ребров. Аль-Айн, з яким фахівець підписав контракт лише 6 червня, не хоче відпускати спеціаліста. Окрім того, агенти, які отримали комісійні, не готові повертати гроші.

Цікаво Реброву очолити збірну заважають жадібні агенти – вони не хочуть повертати гроші шейхам

Сам Ребров дуже дипломатично прокоментував ситуацію.

Безумовно, був би радий взяти на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але зараз я тут, виконую свій контракт. Якщо клуб ухвалить рішення, за яким я повинен піти, то, без сумніву, я прийму пропозицію щодо роботи головним тренером збірної України, – сказав він.

Окрім Реброва, УАФ розглядає кандидатури Олександра Петракова та Олексія Михайличенка. За інформацією ЗМІ, нового тренера збірна України отримає 17 серпня.

На початку вересня Україна зіграє з Казахстаном та Францією у рамках кваліфікації на ЧС-2022.