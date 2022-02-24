Ярослав Ракицький, який через перехід у російський Зеніт втратив місце у збірній України, довго намагався "не говорити про політику". Втім, воєнний наступ регулярних військ РФ на територію України змусив заговорити і його.

До речі Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото, – Зінченко про Путіна

Щоправда, футболіст обмежився дещо лаконічним постом.

Я – Українець! Україні Мир! Стоп війні!

– написав Ракицький.

Сьогодні близько 5 ранку російські війська почали обстріл території України з багатьох напрямків та почали активний наступ. ЗСУ тримають оборону та дають відсіч ворогу.