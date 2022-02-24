Ярослав Ракицкий, из-за перехода в российский Зенит потерявший место в сборной Украины, долго пытался "не говорить о политике". Впрочем, военное наступление регулярных войск РФ на территорию Украины заставило его заговорить.

Кстати Я надеюсь, что ты сдохнешь самой страшной смертью, мерзость, – Зинченко о Путине

Правда, футболист ограничился несколько лаконичным постом.

Я – украинец! Украине Мир! Стоп войне!

– написал Ракицкий.

Сегодня около 5 утра российские войска начали обстрел территории Украины по многим направлениям и начали активное наступление. ВСУ держат оборону и дают отпор врагу.