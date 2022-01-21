Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко на постійній основі живе у російській столиці. Втім, він відкрито говорить про окупацію Криму та не збирається брати російське громадянство.

Калініченко пригадав, як російські спецпризначенці анексували Крим. За його словами, російські силовики не приховували своїх намірів та були в повному озброєнні.

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Те, що вам показували по телевізору, – це брехня, це неправда. Відбувулося захоплення. Вай-фай мережа була – ОМОН Росії. Особливо ніхто не ховався там,

– сказав колишній футболіст.

Втім, після анексії Криму футболіст обрав жити в Москві. За це його критикують як в Росії, так і в Україні.

"Ми всі робимо вибір в житті. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Я знаю, хто я, що люблю, що мені дороге. Я українець і завжди ним залишусь, в мене ніколи не буде російського паспорта. Я давно живу в Москві, але залишаюся українцем, продовжую любити Україну", – сказав Калініченко.

Нагадаємо, Калініченко впродовж ігрової кар'єри захищав кольори Дніпра, московського Спартака та сімферопольської Таврії. Також на його рахунку 47 матчів у футболці національної збірної України.