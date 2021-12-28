Колишній наставник збірної України Олег Блохін любив емоційно висловити претензії. Одного разу дісталося і Андрію Вороніну.

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін пригадав, як вийшов на заміну у матчі з Італією. Вже через 2 хвилини йому не вдалося прийняти м'яч, який перехопив Пірло.

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Реакція Блохіна не забарилася. Форвард одразу почув у свою сторону багато критики.

"Він на мене кричить, а я стою – дві хвилини, як вийшов на поле. Я стою, він щось верещить, я повертаю голову назад, може, комусь іншому пхає, а не мені. Я подивився назад – думаю, навряд чи ці слова адресовані Пірло, походу мені.

Та й пішло вже. Я йому щось відповів, а він мені каже: "Я тебе зараз приберу" чи щось таке. Я почав йти з поля, кажу Мілевському: "Йди, міняй". Потім Баль і мене, і Блохіна ледве заспокоїв. Я після матчу попросив вибачення у Блохіна", – розповів Воронін.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Воронін продовжив контракт з московським Динамо, де він працює асистентом головного тренера.