Контракт Сергія Реброва з Аль-Айном розрахований до кінця весни. Що чекає його після завершення сезону чемпіонату ОАЕ – фахівець ще не знає.

До речі Ребров крокує до чергового чемпіонства – Аль-Айн знову переміг

Конкретних пропозицій Ребров ще не отримав, тому не поспішає з гучними заявами. Окрім того, стосунки з босами Аль-Айна налагодились, тому він не проти продовжити співпрацю з арабським клубом.

"Я намагаюся підписувати контракт з клубами цього регіону на рік. Потрібно зрозуміти, чи тобі цікаво тут працювати. Чи цікаво клубу та гравцям. Зараз ми на першому місці, всі раді. А як буде потім – побачимо.

Не можу сказати, де я опинюся влітку. Можливо, залишуся тут", – сказав Ребров.

Нагадаємо, раніше фахівець очолював Динамо, Аль-Ахлі та Ференцварош. Усі свої команди Ребров приводив до чемпіонства.