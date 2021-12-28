Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вспомнил, как вышел на замену в матче с Италией. Уже через 2 минуты ему не удалось принять мяч, который в результате перехватил Пирло.

Будет интересно Ребров может остаться в Аль-Айне – специалист не прочь работать в экзотичном чемпионате

Реакция Блохина не заставила себя ждать. Форвард сразу услышал в свою сторону много критики.

"Он на меня кричит, а я стою – две минуты, как вышел на поле. Я стою, он что-то визжит, я поворачиваю голову назад, может, кому-то другому пихает, а не мне. Я посмотрел назад – думаю, вряд ли эти слова адресованы Пирло, походу мне.

Да и уже пошло. Я ему что-то ответил, а он мне говорит: "Я тебя сейчас уберу" или что-нибудь такое. Я начал уходить с поля, говорю Милевскому: "Иди, меняй". Потом Баль и меня и Блохина едва успокоил. Я после матча попросил прощения у Блохина", – рассказал Воронин.

Напомним, недавно Андрей Воронин продлил контракт с московским Динамо, где он работает ассистентом главного тренера.