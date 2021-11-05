Коли збірну України очолював Андрій Шевченко, Воронін міг увійти в штаб національної команди. Але в кінцевому результаті Андрій Миколайович надав перевагу Шовковському.

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Зараз Воронін не проти розглянути пропозиції з України, але не вірить, що найближчим часом до нього звернуться.

Я не думаю, що найближчим часом маю взагалі пропозицію з України. Я б із задоволенням роздивився. Україна – це моя країна, в якій я виріс, яку я люблю і любитиму завжди. Якби такий варіант був, я з превеликим задоволенням його прийняв би,

– запевнив Воронін.

Андрій Воронін захищав кольори національної збірної України з 2002 по 2012 рік. За цей час він провів у "жовто-синій" футболці 74 матчі та забив 8 голів.

Московське Динамо, в якому він зараз працює, було для нього останнім клубом у професійній кар'єрі футболіста.