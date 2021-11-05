Когда сборную Украины возглавлял Андрей Шевченко, Воронин мог войти в штаб национальной команды. Но в конечном итоге Андрей Николаевич отдал место Шовковскому.

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Сейчас Воронин не прочь рассмотреть предложения из Украины, но не верит, что в ближайшее время к нему обратятся.

Я не думаю, что в ближайшее время получу вообще предложение из Украины. Я бы с удовольствием разглядел. Украина – это моя страна, в которой я вырос, которую я люблю и буду любить всегда. Если бы такой вариант был, я бы с большим удовольствием его принял,

– заверил Воронин.

Андрей Воронин защищал цвета национальной сборной Украины с 2002 по 2012 год. За это время он провел в "желто-синей" футболке 74 матча и забил 8 голов.

Московское Динамо, в котором он сейчас работает, было для него последним клубом в профессиональной карьере футболиста.